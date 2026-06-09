"Construyendo una nueva etapa": La reconciliación de Bruno Zaretti con Sofía Bascuñán tras profunda crisis
El pasado mes de abril, Bruno Zaretti confirmó su primera separación con su polola, Sofía Bascuñán, luego de cinco años de relación y cuatro de convivencia.
La pérdida de dos embarazos, uno en 2025 y otro a inicios de 2026, los llevó a sufrir depresión y distanciarse. Hoy, la pareja se está dando una segunda oportunidad.
La cosmetóloga está acompañando al bailarín a una gira de Axé Bahía por Perú, donde ambos disfrutan de una increíble experiencia en Cusco antes de conocer Machu Picchu. En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), el brasileño contó cómo fue el proceso de reconciliación.
La reconciliación de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán
"Al principio fue difícil sentarnos a hablar sobre nosotros. Creo que este tiempo fue necesario y maravilloso para analizar realmente lo que queríamos", declaró Bruno Zaretti a LUN.
"Cuando uno atraviesa momentos tan difíciles como los que vivimos, entiendes que el amor por sí solo no siempre alcanza; también hacen falta tiempo, madurez y espacio de cada uno para sanar", agregó.
"Cada uno pudo reflexionar sobre su vida, sus prioridades y lo que realmente quería para el futuro. Cuando volvimos a hablar, lo hicimos sin culpa, con mucha honestidad y escuchándonos de verdad. Más que retomar una relación, sentimos que estábamos construyendo una nueva etapa sobre bases mucho más sólidas", detalló.Ir a la siguiente nota
Ahora Zaretti aprovecha al máximo la compañía de su polola en el viaje a Perú. "Siento que estamos disfrutando el presente de una manera más consciente, valorando las pequeñas cosas y agradeciendo la oportunidad que nos dio la vida de reencontrarnos", dijo.
Por último, el coreógrafo afirmó que su sueño de ser padres continúa vigente, pero desde una nueva perspectiva. "Por supuesto que formar una familia sigue estando en nuestro corazón, pero sin presiones y con la tranquilidad de que cuando tenga que ser, será", expresó.
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