Palestino vs Universidad Católica: Mira EN VIVO este partido de la liga femenina por Mega 2

17 jun. 2026 - 17:30 hrs.

El conglomerado Megamedia continúa fortaleciendo su compromiso con el deporte nacional, ampliando la cobertura del fútbol femenino a través de Mega y Mega 2, para llevar toda la emoción de la competencia a miles de hogares del país.

Este fin de semana, la pasión de la Liga Femenina se toma la pantalla abierta con un imperdible encuentro, donde los hinchas podrán acompañar y alentar a sus equipos favoritos en cada jugada.

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El partido que se podrá disfrutar por las pantallas de Megamedia será el duelo entre Palestino vs Universidad Católica, dos equipos que buscarán seguir sumando puntos en una nueva fecha del campeonato.

¿Cómo ver Palestino vs Universidad Católica por Mega 2?

Este sábado 20 de junio se disputará el encuentro entre Palestino vs Universidad Católica, que será transmitido en vivo a partir de las 15:00 horas por Mega 2. El partido también se podrá seguir a través de la señal en vivo de Mega.cl.

La transmisión contará con el relato de Marcelo González y los comentarios de Alejandro Astudillo, quienes llevarán todos los detalles de este atractivo compromiso del fútbol femenino nacional.

¡No te pierdas toda la emoción de la Liga Femenina por Mega 2!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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