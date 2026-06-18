¡Primera vez en Nacimiento y Negrete! Vive la cuarta fecha del Copec RallyMobil este fin de semana por Mega 2

18 jun. 2026 - 16:00 hrs.

El Copec RallyMobil vivirá este fin de semana una fecha histórica en la Región del Biobío, con la disputa de la cuarta jornada del campeonato nacional en los caminos de las comunas de Nacimiento y Negrete, Región del Biobío. Será la primera vez que estos territorios reciban una competencia del certamen.

La fecha se desarrollará entre el 19 y el 21 de junio, reuniendo a los principales pilotos del país en exigentes tramos de alta velocidad. La carrera también servirá como preparación clave rumbo al WRC Rally Chile Biobío, programado para septiembre.

¡Disfruta el Power Stage por Mega 2!

Uno de los puntos más destacados del fin de semana será la transmisión del Mobil 1 Power Stage, que se emitirá este domingo a las 16:00 horas por la señal digital abierta Mega 2. El evento mostrará los momentos decisivos de la competencia.

El Power Stage se disputará en los exigentes caminos de la zona, donde los pilotos buscarán sumar puntos clave en la definición del campeonato. La instancia promete alta emoción por la cercanía entre los principales contendores.

La organización destacó que esta fecha marca un hito para el automovilismo nacional, consolidando a Nacimiento y Negrete como nuevos escenarios del rally chileno, en una antesala perfecta para la próxima cita mundialista en el país.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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