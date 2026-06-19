Interpreta a Paloma: Mónica Godoy adelanta detalles de su personaje en la nueva teleserie Prohibida Obsesión
Mónica Godoy será una de las actrices que formará parte de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.
La intérprete será la encargada de dar vida a Paloma, una mujer que atravesará importantes transformaciones a lo largo de la historia.
Mónica Godoy adelanta la historia de Paloma
"Mi personaje se llama Paloma, es una mujer a la que le van a pasar muchas cosas y va a llegar a descubrirse plenamente como individuo y ya no tanto como mamá, que yo creo que nos pasa a muchas mujeres después de la maternidad y de habernos dedicado a nuestros hijos 100%", explicó.
La intérprete aseguró que se trata de un personaje con el que muchas personas podrán sentirse identificadas, especialmente aquellas mujeres que han debido redefinir su identidad luego de años dedicadas a la crianza.
"Estoy contenta, creo que es un personaje con el que la gente, muchas mujeres se van a poder sentir identificadas", comentó.Ir a la siguiente nota
Además, Godoy valoró el ambiente de trabajo que ha encontrado en esta nueva producción de Mega y la posibilidad de compartir nuevamente con reconocidos actores. "Estoy contenta también con mis compañeros. Vamos a disfrutar", señaló.
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