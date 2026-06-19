Interpreta a Paloma: Mónica Godoy adelanta detalles de su personaje en la nueva teleserie Prohibida Obsesión

19 jun. 2026 - 16:30 hrs.

Mónica Godoy será una de las actrices que formará parte de Prohibida Obsesión, la nueva teleserie nocturna de Mega.

La intérprete será la encargada de dar vida a Paloma, una mujer que atravesará importantes transformaciones a lo largo de la historia.

Mónica Godoy adelanta la historia de Paloma

"Mi personaje se llama Paloma, es una mujer a la que le van a pasar muchas cosas y va a llegar a descubrirse plenamente como individuo y ya no tanto como mamá, que yo creo que nos pasa a muchas mujeres después de la maternidad y de habernos dedicado a nuestros hijos 100%", explicó.

La intérprete aseguró que se trata de un personaje con el que muchas personas podrán sentirse identificadas, especialmente aquellas mujeres que han debido redefinir su identidad luego de años dedicadas a la crianza.

"Estoy contenta, creo que es un personaje con el que la gente, muchas mujeres se van a poder sentir identificadas", comentó.

Prohibida Obsesión / MEGA

Además, Godoy valoró el ambiente de trabajo que ha encontrado en esta nueva producción de Mega y la posibilidad de compartir nuevamente con reconocidos actores. "Estoy contenta también con mis compañeros. Vamos a disfrutar", señaló.

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