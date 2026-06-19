Volverías con tu ex? 2 y estreno de El Juicio de los ex enamoraron a su audiencia: Este fue el rating

19 jun. 2026 - 11:35 hrs.

El reality Volverías con tu ex? 2 continúa en su senda ganadora y en su noveno capítulo nuevamente lideró el rating consolidado view, con un promedio de 700.479 personas por minuto. En ese mismo horario, CHV alcanzó 519.710, TVN marcó 346.574 y Canal 13 obtuvo 258.291.

Además, anoche se estrenó el El Juicio de los ex, y en su primera emisión logró imponerse exitosamente ante su competencia.

Entre las 00:11 y las 1:22, el programa obtuvo un promedio de rating consolidado view de 343.870 personas por minuto, mientras que, en ese mismo horario, CHV marcó 258,121 personas por minuto, Canal 13 obtuvo 228,810, y TVN alcanzó 94.235 personas por minuto.

El Juicio de los ex

Gran estreno de El Juicio de los ex

El programa, completamente en vivo, contó con la animación de Julio César Rodríguez, y un panel conformado por Oriana Marzoli, ganadora de la primera temporada de Volverías con tu ex? 2; Danilo 21, creador de contenidos de espectáculos y farándula, y el psicólogo Sergio Schilling, quien aportó una mirada profesional sobre lo que les ocurre a los participantes.

El espacio analizó y opinó sobre las historias amorosas de las exparejas de Volverías con tu ex? 2, donde uno de los debates más fuertes de la noche fue la relación de Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova.

Tanto la barra digital como miles de personas en el streaming de YouTube votaron ampliamente que la rusa no debería darse otra oportunidad con Álvaro. Mientras que Oriana Marzoli se declaró “Team Ballero” y tuvo duros cuestionamientos sobre la presencia de la patinadora de hielo en el programa.

Además, los primeros eliminados del reality, Alex Dickerson y Mario Irazzoky, estuvieron presentes en el estudio de El Juicio de los ex, comentando su participación y respondiendo todas las preguntas del panel.

El Juicio de los ex, con la animación de Julio César Rodríguez y el panel conformado por Oriana Marzoli, el creador de contenidos Danilo 21 y el psicólogo Sergio Schilling.

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