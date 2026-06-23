¿Se debe eliminar el desfile en traje de baño?: Candidatas a Miss Universo Chile responden preguntas incómodas

23 jun. 2026 - 18:35 hrs.

Este martes, La Hora de Jugar recibió una especial visita en sus estudios. Varias candidatas al Miss Universo Chile llegaron hasta el programa para participar en una dinámica donde debieron responder una serie de preguntas incómodas enviadas por los televidentes a través de redes sociales.

Representantes de distintas comunas del país aceptaron el desafío y se enfrentaron a consultas relacionadas con los concursos de belleza, los estereotipos físicos y el rol que cumplen las misses en la sociedad actual. Las participantes respondieron en vivo, compartiendo sus reflexiones sobre temas que suelen generar debate entre el público.

Candidatas al Miss Universo Chile responden preguntas incómodas

Uno de los temas que abrió la conversación fue la posibilidad de eliminar el tradicional desfile en traje de baño de los certámenes de belleza. Frente a esta interrogante, María Victoria Gazale, representante de San Pedro de la Paz, aseguró que un cambio de este tipo no alteraría la esencia de la competencia.

La Hora de Jugar / Mega

"Creo que el certamen no perdería su esencia. Lo que buscamos es una mujer integral y hermosa en todo sentido, tanto por dentro como por fuera. Una pasarela en traje de baño no afectaría", señaló.

La conversación también abordó la imagen corporal y el impacto que este tipo de concursos puede tener en mujeres jóvenes que siguen de cerca estas competencias.

En ese contexto, Scarlette Hermosilla, representante de Lo Barnechea, planteó que el foco actual de los certámenes apunta al crecimiento personal y al empoderamiento femenino.

"Yo creo que el Miss está enfocado en otra cosa. El hecho de que pueda generar un trastorno de alimentación quiere decir que esa miss no está en su papel, porque en realidad lo que nosotros buscamos y lo que busca el concurso es potenciar y empoderar a la mujer", afirmó.

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