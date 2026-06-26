¿Te perdiste el Juicio de los Ex? Revive los mejores momentos y ponte al día por Mega 2

26 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Si quieres revivir las reacciones más comentadas de los ex participantes de Volverías con tu Ex? 2, ahora podrás disfrutar de Lo Mejor de El Juicio de los Ex todos los viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Mega 2.

En este espacio, los eliminados analizan todo lo que ocurre dentro del reality, comentando los romances, conflictos, estrategias y las decisiones de quienes siguen en competencia.

Cada capítulo reúne los momentos más entretenidos, las opiniones más directas y las confesiones que dieron de qué hablar, convirtiéndose en el complemento perfecto para los seguidores del programa.

Si eres fanático de Volverías con tu Ex? 2 y no quieres perderte ningún detalle, esta es la oportunidad ideal para ponerte al día con lo mejor de El Juicio de los Ex.

No te lo pierdas todos los viernes a las 22:30 horas por Mega 2, con una selección de los mejores momentos del programa que sigue dando de qué hablar.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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