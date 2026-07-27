Mega 2 alcanza más de 300 mil personas con transmisión en Lengua de Señas de semifinal de Miss Universo Chile

27 jul. 2026 - 13:25 hrs.

La inclusión se hizo presente en la transmisión del Miss Universo Chile 2026, con la interpretación en Lengua de Señas a través de la señal Mega 2 que marcó un hito en la televisión inclusiva.

Esta iniciativa permite que más personas puedan seguir cada etapa del certamen, acercando uno de los principales programas de entretención de la televisión chilena a la comunidad sorda y a personas con discapacidad auditiva.

La transmisión por la señal abierta de la semifinal de Miss Universo Chile 2026 obtuvo un alcance total de 345.867 personas.

Esto consolida esta iniciativa como un aporte concreto para ampliar el acceso a contenidos de interés nacional y fortalecer el vínculo con nuevas audiencias.

En Mega 2 creemos que la inclusión también se construye desde la televisión, generando espacios donde todas las personas puedan vivir la emoción de los grandes eventos en igualdad de condiciones.

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