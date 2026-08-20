El drama de Oriana Marzoli por insólito percance de vestuario: "Lo estoy pasando fatal"

20 ag. 2026 - 09:30 hrs.

Oriana Marzoli apareció en su Instagram con una historia que llenó a todos de preocupación, y es que aparecía con un filtro y escribiendo que estaba muy triste.

Precisamente, la chica reality conocida ampliamente en nuestro país por su paso en Volverías Con Tu Ex? contó en historias de Instagram algo terrible que le había pasado, y es que una de sus prendas de ropa favorita había sido estropeada y por ella misma.

"Sepáis que estoy a punto de llorar y no es broma, o sea, si la gente supiese lo que yo quiero mi ropa, o sea, y me da igual si hay unas que son de supermarca y cuestan más. Me encantan y las quiero", comentó en un comienzo.

Oriana Marzoli y su traspié con prenda de ropa

Enseguida, la influencer explicó que quedó con pena luego de quemar uno de sus vestidos favoritos, algo que la tenía mal.

"Acabo de put... quemar sin querer unos de mis vestidos favoritos de BSK, o sea, pero que me queda como un put... guante, o sea, y se me ha puesto como rayitas así de que ha quedado como es de nailon, evidentemente", comentó.

En esa línea, cerró diciendo: "Se ha quedado así y toma, hace ganas de llorar; lo mete en la lavadora a ver si se quita y, aunque vaya a costar 22 euros ese vestido, no lo venden más porque si no me compro 7, pero es que no lo venden y me queda perfecto, tío. Lo estoy pasando fatal".

Todo sobre Oriana Marzoli