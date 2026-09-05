"Me siento una ganadora": Ignacia Fernández se despidió de Miss Mundo 2026 tras quedar fuera del Top 40

05 sept. 2026 - 14:30 hrs.

Este sábado, Ignacia Fernández vivió una jornada cargada de emociones al representar a Chile en la gran final de Miss Mundo 2026, realizada en Nha Trang, Vietnam.

La modelo y cantante no consiguió avanzar al Top 40 del certamen, quedando fuera de la competencia en una edición especial que conmemoró los 75 años del concurso de belleza.

Pese al resultado, Fernández decidió quedarse con los aspectos positivos de su experiencia y utilizó sus redes sociales para agradecer a quienes la acompañaron durante su paso por la competencia internacional.

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"Estoy profundamente emocionada y agradecida por todo lo vivido durante este camino. Gracias a mis compañeras por cada momento compartido, a la organización por hacer posible esta experiencia, a Vietnam por recibirme con tanto cariño y, por sobre todo, a mi Chile querido", señaló a través de un post en su cuenta de Instagram.

Ignacia Fernández agradeció el apoyo de Chile

Tras su eliminación, la representante nacional destacó especialmente las muestras de cariño que recibió desde Chile durante su participación en el certamen.

"Gracias por acompañarme en cada paso, por cada mensaje, por el cariño y por no dejarme sola en ningún momento. Sentir a mi país detrás de mí ha sido, sin duda, una de las partes más lindas de este viaje", agregó.

Finalmente, Fernández aseguró que, más allá del resultado obtenido en la competencia, se siente orgullosa de la experiencia y de haber tenido la oportunidad de representar al país.

"Hoy vamos a disfrutar la última noche de esta aventura con el corazón lleno de gratitud y orgullo. Independientemente del resultado, yo ya me siento una ganadora. Por todo lo aprendido, por las personas que conocí, por mis nuevas amigas, por las experiencias que me llevo y, sobre todo, por haber tenido el privilegio de representar a Chile hasta aquí", expresó.

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