"Estoy contento con la vida que tuve": Nicolás Yunge preocupa a seguidores tras ser hospitalizado en la UCI

06 sept. 2026 - 18:30 hrs.

Nicolás Yunge preocupó a sus seguidores tras revelar que se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de someterse a un procedimiento dental.

El influencer compartió un video desde el recinto médico a través de su cuenta de Instagram, donde entregó detalles sobre su estado y agradeció a las personas que lo han acompañado durante su vida.

Nicolás Yunge relató complejo momento

En el registro, Nicolás Yunge explicó que la intervención dental tuvo inesperadas complicaciones que terminaron con él hospitalizado.

Instagram

"Quién se hubiera imaginado que un procedimiento dental me iba a dejar en la unidad de cuidado intensivo", comenzó señalando.

El influencer también entregó un preocupante mensaje al referirse a la posibilidad de que su estado de salud pudiera empeorar, asegurando que durante el procedimiento debieron administrarle adrenalina para despertarlo y posteriormente morfina.

"Y si me pasa algo porque me tuvieron que dar adrenalina para despertarme y ahora morfina, estoy contento con la vida que tuve y gracias a toda la gente que estuvo en mi vida", expresó.

En medio de su mensaje, Yunge reconoció sentirse cansado y manifestó su incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir durante las próximas horas. "No sé qué va a pasar acá, estoy cansado y no sé", confesó.

Finalmente, el exchico reality quiso dedicar unas palabras a sus cercanos y reflexionó sobre la importancia de los vínculos que construimos a lo largo de la vida.

"Gracias a los amigos que estuvieron en el camino, los quiero mucho y la sangre, una vez más, no sé cómo se dice, pero uno puede crear su propia familia", cerró.