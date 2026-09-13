"Hicimos posible lo imposible": La emoción de Stephanie Vaquer tras recuperar título mundial de WWE

13 sept. 2026 - 20:30 hrs.

Ante un Santander Arena Santiago completamente repleto, Stephanie Vaquer volvió a hacer historia para la lucha libre chilena al recuperar el Campeonato Mundial de WWE tras derrotar a Liv Morgan.

Tras la histórica noche, la representante nacional compartió un emocionante mensaje en sus redes sociales.

Stephanie Vaquer hace historia

A través de su cuenta de Instagram, la oriunda de San Fernando subió fotografías de la pelea, donde lució un traje de huasa elegante con el que llegó al ring, el cual combina con sus cuernos con los colores de la bandera chilena.

Mientras que en el espectáculo tal, utilizó su ya popular atuendo, donde incluyó como diseño la bandera chilena.

"Hicimos posible lo imposible y, una vez más, hicimos historia", fue el texto que escribió Stephanie Vaquer para acompañar las imágenes de su inolvidable noche.

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