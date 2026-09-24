"Dejen de especular cosas": Kathy Orellana salió al paso de las acusaciones en su contra por supuesta recaída

24 sept. 2026 - 10:40 hrs.

Durante esta semana, Kathy Orellana había estado en el centro de la polémica luego de que algunos usuarios la acusaran de volver a recaer en las adicciones.

Todo comenzó cuando la cantante subió un video hablando sobre la salud dental y cómo esta debería ser costeada por el Estado para las personas, ya que es muy importante y no todos tienen acceso monetario para solventarlo.

Al notar lo que estaba pasando, Orellana colgó otro registro donde explicó por qué se veía algo errática en el video anterior, justificando lo que pasaba con ella.

Kathy Orellana se defiende

"En todas las plataformas se ha dicho que yo estoy con recaída", dijo en un comienzo Orellana, y agregó que "estoy hablando lento, incluso raro, porque me cambié la placa. Entonces, las S, las R, las L y más encima, como estuve en la UCI, ahora me queda la placa grande y me la tengo que hacer de nuevo".

De esta forma, Kathy desmintió rumores de una recaída, además de aclarar que es el cambio que la hace hablar raro y lento, estando consciente de aquello.



"Tengo que hacérmela de nuevo, pero dejen de especular cosas, pregúntenme a mí, es lo mejor", cerró Orellana.

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