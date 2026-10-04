Con llamativas botas rojas: Sonia Isaza crea un outfit de alto impacto para ir a cenar con Arturo Vidal
Sonia Isaza volvió a hacer gala de su característico estilo urbano para armar un look de alto impacto, perfecto para disfrutar de una cena romántica junto a su pololo, el histórico mediocampista Arturo Vidal.
Cada detalle del proceso lo documentó a través de su cuenta de Instagram, donde dejó al descubierto su predilección por las prendas oscuras y las combinaciones atrevidas.
Así crea Sonia Isaza un look de alto impacto
La propuesta de Sonia arrancó con una polera oversize negra, su color favorito de toda la vida, y con un llamativo estampado naranja en la espalda.
Para elevar este básico, la influencer apostó por unas llamativas y brillantes botas rojas de tacón sobre la rodilla que, comentó, usaba por primera vez. Tras probarse y descartar una chaqueta de estampado militar, la creadora de contenido optó por una clásica chaqueta de cuero.
Un bolso rojo, su melena suelta al viento y un maquillaje protagonizado por unos labios en un vibrante tono carmesí fueron los toques finales que coronaron su impecable estilismo.Ir a la siguiente nota
En la descripción de su publicación, Isaza compartió una reflexión sobre su relación con Arturo Vidal: "No somos la pareja perfecta, ni pretendemos serlo; simplemente somos nosotros, con nuestras locuras, nuestros momentos buenos y no tan buenos, pero siempre siendo reales. Después de tantos años, aquí seguimos compartiendo, riéndonos y disfrutando juntos. Te amo, mi King".
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