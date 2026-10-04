Con llamativas botas rojas: Sonia Isaza crea un outfit de alto impacto para ir a cenar con Arturo Vidal

04 oct. 2026 - 21:00 hrs.

Sonia Isaza volvió a hacer gala de su característico estilo urbano para armar un look de alto impacto, perfecto para disfrutar de una cena romántica junto a su pololo, el histórico mediocampista Arturo Vidal.

Cada detalle del proceso lo documentó a través de su cuenta de Instagram, donde dejó al descubierto su predilección por las prendas oscuras y las combinaciones atrevidas.

Así crea Sonia Isaza un look de alto impacto

La propuesta de Sonia arrancó con una polera oversize negra, su color favorito de toda la vida, y con un llamativo estampado naranja en la espalda.

Instagram: @niaisazaoficial

Para elevar este básico, la influencer apostó por unas llamativas y brillantes botas rojas de tacón sobre la rodilla que, comentó, usaba por primera vez. Tras probarse y descartar una chaqueta de estampado militar, la creadora de contenido optó por una clásica chaqueta de cuero.

Un bolso rojo, su melena suelta al viento y un maquillaje protagonizado por unos labios en un vibrante tono carmesí fueron los toques finales que coronaron su impecable estilismo.

En la descripción de su publicación, Isaza compartió una reflexión sobre su relación con Arturo Vidal: "No somos la pareja perfecta, ni pretendemos serlo; simplemente somos nosotros, con nuestras locuras, nuestros momentos buenos y no tan buenos, pero siempre siendo reales. Después de tantos años, aquí seguimos compartiendo, riéndonos y disfrutando juntos. Te amo, mi King".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

Todo sobre Sonia Isaza