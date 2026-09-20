Pura complicidad: Arturo Vidal y Sonia Isaza sorprenden con looks combinados en rojo vibrante

20 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Cada vez que Arturo Vidal y su polola Sonia Isaza aparecen juntos en sus redes sociales, es evidente una gran complicidad entre ellos.

El futbolista y la influencer fitness muestran una sincronía especial en sus viajes y paseos, así como cuando entrenan de manera casi coreográfica para darse mutuo apoyo en el gym.

Looks combinados de Sonia Isaza y Arturo Vidal

En una reciente publicación, la empresaria colombiana justamente se refirió al "king" como su partner favorito en el gimnasio. "Entre risas, miraditas y una que otra sufrida... Así sí provoca entrenar", comentó.

Instagram @kingarturo23oficial

Pero esta afinidad y conexión no solo es visible en el ambiente deportivo. Durante las horas previas a las Fiestas Patrias, los pololos aparecieron en una velada nocturna con outfits totalmente combinados.

Vidal lució una polera deportiva en un rojo vibrante similar al de la blusa oversize de su novia. Ambos llevaron jeans a juego en color azul claro, prenda que Isaza complementó con un fino cinturón negro.

Seguramente esta elección de outfits no fue resultado del azar, sino de una pensada planificación como pareja.

Instagram @kingarturo23oficial

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