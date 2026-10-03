"Me quedaba una cuota": Gustavo Becerra revela que le robaron su camioneta tras asistir a funeral de un amigo

03 oct. 2026 - 18:00 hrs.

El actor y comediante Gustavo Becerra utilizó sus redes sociales para revelar que fue víctima del robo de su camioneta en la comuna de Estación Central.

Relató que, tras asistir el pasado martes al funeral de un amigo, se dirigió a almorzar cerca de la mencionada comuna, momento en que le sustrajeron su vehículo.

Gustavo Becerra sufre el robo de su camioneta

Si bien señaló que se trata de "cosas que le pasan a todo el mundo", decidió exponer públicamente su situación después que varios colegas lo animaran.

Se trata de una camioneta marca Maxus, color plateado, del año 2022. Además, detalló que la patente del vehículo es RTHB-12.

"Es una herramienta de trabajo. Me queda aún una cuota por pagar", reconoció el querido integrante de Detrás del Muro.

"Nunca está de más aprovechar las redes que uno tiene para poder difundir, si es que alguien pudiese ver mi camioneta por ahí", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gustavo Becerra (@gusactor)

Todo sobre Actores Chilenos