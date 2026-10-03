"No ha sido un proceso fácil": Rayén Araya confirma su separación tras 10 años de matrimonio

03 oct. 2026 - 17:30 hrs.

La periodista Rayén Araya confirmó su separación del publicista Cristóbal López, con quien contrajo matrimonio en 2015 y tuvo dos hijas.

En una reciente entrevista con Radio La Metro, la comunicadora reveló que la ruptura matrimonial se produjo durante 2025.

Rayén Araya rompe el silencio

"Me separé el año pasado, eso sí ocurrió", fueron sus palabras al ser consultada por este proceso personal y por los cambios que ha enfrentado en el último tiempo.

Instagram: @rayenaraya

"Es parte de lo que a veces toca en términos personales, pero ha sido un proceso importante, otro tipo de aprendizaje y ratos, de ponerle más cabeza a las cosas laborales", explicó.

Araya dijo estar contenta, pero que "no ha sido un proceso fácil, porque las rupturas siempre generan dolores, dudas y cuestionamientos internos".

En esa línea, reflexionó que "todo tiene un punto de empezar a equilibrarse y entender que es importante asumir las propias responsabilidades y construir de una manera distinta".

Cabe recordar que los rumores sobre un posible quiebre entre Rayén y Cristóbal López surgieron a mediados de 2025, luego que fuera vinculada sentimentalmente con Jean Philippe Cretton y Sergio Lagos.

En ese entonces, fue la propia periodista quien salió a desmentir el chisme que circuló en los medios de farándula.

Todo sobre Celebridades chilenas