'Tenemos una conexión muy grande': Karla Melo y Gastón Salgado responden a rumores de romance

03 oct. 2026 - 16:37 hrs.

Karla Melo y Gastón Salgado revolucionaron las redes sociales tras protagonizar un coqueto y nostálgico video.

En el clip recrearon una emblemática escena de sus personajes, Flavia y Claudio, a quienes ambos interpretaron en la serie "El Reemplazante".

La situación coincidió con el lanzamiento de "Sé libre", nueva canción de Melo, cuyo video cuenta precisamente con la participación de Salgado.

Ficción o no, lo cierto es que la complicidad que mostraron en el registro causó revuelo entre los cibernautas, quienes no dudaron en vincularlos sentimentalmente.

Instagram: @karla_melo_

Rompen el silencio

En medio de los rumores, la dupla visitó el programa Dedicados de Vale Saini en radio FMDOS. En la instancia hablaron del proyecto creativo y, de paso, respondieron las preguntas relacionadas con un eventual romance.

"Mira, tal como dice la canción, estamos en una etapa en que los dos somos personas libres, estamos disfrutando nuestra vida, nuestra soltería, nuestra conexión", expresó Melo.

Mientras que Gastón Salgado coincidió en que ambos tienen "una conexión muy grande", particularmente "creativa, de complicidad, de cariño y se ha dado de manera muy genuina".

En ese sentido, señaló que "nosotros lo sentimos y lo agradecemos, por eso también estamos creando material creativo, que creo que es lo más bonito de tener una partner".

Para finalizar, el actor mencionó que "la vida nos ha conectado y han pasado como 12 años de 'El Reemplazante' y aquí estamos (...) La Karla es una mujer maravillosa, una persona increíble".

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