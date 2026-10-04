"Es una 'buabuita' y punto": Millaray Viera dedica emotivo mensaje a su hija Julieta por sus 18 años

04 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Millaray Viera conmovió a sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje dedicado a su hija Julieta, quien este domingo cumplió 18 años.

La joven, fruto de la antigua relación con el vocalista de Los Bunkers, Álvaro López, celebró la mayoría de edad.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión subió un carrusel de fotografías con distintos momentos de la vida de ambas: Vacaciones, paseos por Europa, sesiones de fotos, conciertos y más.

Millaray Viera celebra los 18 años de su hija Julieta

Junto a las imágenes, Viera señaló: "La mejor persona que he conocido y quien ha sido mi gran amor la mitad de mi vida cumple 18 años hoy. Y no se atrevan a decirme que ahora es adulta y esas cosas raras, porque es una 'buabuita' y punto".

"¡Te amo tanto, Julieta de mi vida! Gracias por tu luz, por tu calma, por ser la mejor hija y muchísimo más de lo que merezco", agregó.

En esa misma línea, la animadora destacó las cualidades de su hija y lo orgullosa que se siente por verla crecer y que ahora sea toda una adulta.

"Qué suerte la mía de tenerte tan cerquita todos estos años y de haberte visto convertirte en la mujer preciosa que eres. Íntegra, bondadosa, sabia, tranquila, inteligente, adorable, cariñosa, responsable y podría seguir eternamente. ¡Le haces tanto bien a todos los que te rodeamos!", manifestó.

Para cerrar, Millaray Viera le dejó un último recado: "A seguir gozando la vida, mi amor. Felices 18".

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