Xephora Alvarado celebra importante logro en Australia y emociona a Anita: "Te mereces eso y mucho más"

04 oct. 2026 - 19:30 hrs.

Xephora Alvarado, hija de Anita Alvarado, celebró un importante logro personal tras varios años de trabajo en Australia.

Mediante sus redes sociales anunció que pudo comprar, con mucho esfuerzo, su primer auto.

Xephora Alvarado celebra la compra de su primer auto

En los registros aparece junto a su pequeño hijo y parte de su familia, mostrándose emocionada por su nueva y tan esperada adquisición.

"Chiquillas, me compré mi primer autito. Necesitábamos un upgrade de mamá, viene con chofer incluido, jajaja porque aún no lo sé manejar", escribió en el mensaje donde contó detalles.

La publicación rápidamente se llenó de buenos deseos y de un especial mensaje de Anita, quien no dudó en celebrar el importante logro.

"¡Te mereces eso y mucho más! Te amo y sigue hacia adelante, que nadie la detenga", señaló la chilena.

Mientras que su hermana Angie agregó: "Estoy tan orgullosa de ti, te amo y mereces todo lo que Dios te da. Te amo siempre".

El logro de Xephora llega en un momento especialmente sensible para los Alvarado, ya que hace unos días falleció el padre de Anita Alvarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de x?????? ???????? (@xephoraaa)

Todo sobre Influencers