¡Histórico! Chile vs México se transmitirá en Lengua de Señas Chilena por Mega 2

05 oct. 2026 - 17:00 hrs.

La Selección Chilena cerrará su gira por Norteamérica este martes 6 de octubre, cuando enfrente a México en un amistoso internacional que se disputará en el Los Angeles Memorial Coliseum, en Estados Unidos. El encuentro está programado para las 23:30 horas de Chile.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará terminar la fecha FIFA con una victoria, luego de sus encuentros ante Canadá y Estados Unidos. El duelo ante México será una nueva oportunidad para probar alternativas y continuar preparando el próximo proceso de La Roja.

¡Histórico en la televisión!

La gran novedad estará en la transmisión: Mega 2 llevará el partido con interpretación en Lengua de Señas Chilena, ampliando el acceso de la audiencia a este importante encuentro de la selección nacional. La señal secundaria de Mega ya ha desarrollado transmisiones de grandes eventos con este formato de accesibilidad.

El partido también será transmitido en vivo por la señal principal de Mega y estará disponible a través de MegaGO. En esta ocasión, la cobertura de Mega contará con Claudio Palma, Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda, además de Camila Romero desde el estadio.

Así, este martes 6 de octubre, los hinchas podrán acompañar a La Roja frente a México y disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena a través de Mega 2, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.