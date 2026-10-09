"Quiero darme este tiempo para cuidar mi cuerpo": Vale Saini anunció que realizará un año de celibato

09 oct. 2026 - 16:12 hrs.

La comediante Vale Saini publicó en su cuenta de Instagram una polémica decisión personal que llevará a cabo por los próximos 12 meses.

"Les dejo estas fotitos porque qué rico es sentirse bonita y disfrutar de una misma y también quiero compartirles una decisión muy íntima: he decidido comenzar un año de celibato", señaló la comunicadora, adjuntando tres retratos suyos en los que saca a relucir su sensualidad.

"Sí, durante los próximos doce meses no tendré relaciones sexuales. Quiero darme este tiempo para cuidar mi cuerpo, escuchar mis emociones y entender qué quiero y cómo me siento cuando comparto mi intimidad con alguien", agregó.

Instagram de @valesainiteatro

En este sentido, tampoco cerró la puerta a conocer gente. "Mi sexualidad es una parte importante de mí y hoy quiero darme una pausa, sin apuro y sin presión. Así que ya saben: si me invitan a salir, no me empiecen a calentar la sopa".

Según consigna FMDOS, Sani indicó que "si llega el amor, la persona me tendrá que respetar porque es un compromiso conmigo misma. Estoy 100% soltera, pero en una época de alto atractivo, te prometo. Más chicos, viejos, hasta me han joteado mujeres en este último tiempo".

"Tuve un viaje al sudeste asiático hace muy poquito, donde tuve la posibilidad de meditar mucho y de conectarme mucho con mi cuerpo y con todas las cosas que he hecho este último tiempo. (...) Quiero estar tranquila y ver qué me pasa, como lo hizo Lenny Kravitz. Dicen que trae muchas cosas buenas. Yo no tengo ninguna relación estable, siempre he estado acostumbrada a tener sexo casual y ya no estoy interesada en eso", cerró.

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