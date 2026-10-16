Teleseries de Mega lideran el prime del jueves y son los programas más vistos del día

16 oct. 2026 - 11:37 hrs.

En una noche de ardua competencia, Mega encabezó el prime time de la televisión abierta este jueves 15 de octubre y además se quedó con los cuatro programas más vistos de la jornada.

El liderazgo lo marcó Prohibida Obsesión, que se ubicó como el programa más visto del día con una audiencia promedio de 751.774 personas, un peak de 823.414 y un alcance de 1.186.765 personas. En esta franja (22:08 a 23:01 horas) superó con amplitud a la competencia: Chilevisión marcó 541.193 personas, Canal 13 525.124 y TVN 419.666.

Reunión de Superados consiguió un promedio a 673.877 personas, con un peak de 804.784 y un alcance de 1.123.426 personas. Entre las 21:12 y las 22:08 horas, Chilevisión promedió 616.164 personas, Canal 13 494.977 y TVN 473.087.

Desde su horario de la tarde, La Baronesa se instaló en el tercer lugar convocando a 616.139 personas en promedio, peak de 653.371 personas y un alcance de 833.402 personas. En su bloque (17:20 a 18:05 horas) prácticamente duplicó a su más cercano competidor: Chilevisión llegó a 336.970 personas, TVN a 274.910 y Canal 13 a 179.963.

Completa el podio Meganoticias Prime, cuarto en el ranking de lo más visto del día, con una audiencia promedio de 517.668 personas.

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