Ex de Faloon Larraguibel suma una nueva denuncia: Detienen a Jean Paul Pineda por agresión a expareja

19 oct. 2026 - 13:27 hrs.

Jean Paul Pineda nuevamente se vio envuelto en un caso de agresión, dos años y medio después de haber sido detenido y formalizado por violencia intrafamiliar contra Faloon Larraguibel.

En marzo de 2024 la influencer denunció al exfutbolista por golpearla en la cabeza y el tórax dentro de su vivienda cuando estaban en pleno proceso de divorcio.

En esta ocasión el exjugador del Palestino protagonizó un suceso en un motel en la comuna de San Bernardo, en el que tuvo que intervenir la policía.

Detención de Jean Paul Pineda

Según La Cuarta, Carabineros detuvo a Pineda a las 17:00 horas del domingo luego de una denuncia de agresión interpuesta por su expareja en la 14ª Comisaría de San Bernardo.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La mujer había concurrido a constatar lesiones tras un altercado en el interior de una habitación del mencionado motel.

De acuerdo al reporte, unas empleadas del recinto acudieron al dormitorio tras escuchar ruidos y gritos. Aunque el exdeportista abandonó el lugar en ese momento, lo arrestaron unas horas más tarde y este lunes lo pasarán a control de detención por el delito de lesiones menos graves.

Pineda tenía una orden de alejamiento por una agresión anterior a la denunciante, por lo que también lo procesarán por desacato.

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