¿Nano Calderón se convertirá en papá? Expolola del influencer confirma que está esperando un bebé

19 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Un par de semanas atrás Nano Calderón se sinceró con sus seguidores sobre los romances que tuvo después de su quiebre con Rebeca Naranjo. "Ni sé cuánto llevo soltero, pero en todo este tiempo solo le he agarrado cariño a tres", dijo en una dinámica de preguntas y respuestas.

El hijo de Raquel Argandoña no mencionó ningún nombre en ese momento, pero ahora sale a relucir el de la infuencer Érika Robayó, quien anunció que está embarazada.

¿Nano Calderón será padre?

Según consigna Página 7, Érika Robayó compartió en sus historias de Instagram la imagen de una ecografía para anunciar que espera un bebé, aunque no reveló quién es el padre.

Sin embargo, vale recordar que a inicios de octubre el periodista Yiro Gatica comentó en Chile Póscast que Nano Calderón pololeó con ella durante unos tres meses y que la relación había terminado.

En su publicación de este fin de semana, Érika manifestó su alegría por convertirse en madre. "Hay noticias que te cambian la vida para siempre, que llenan tu corazón de emociones y te hacen mirar el futuro con otros ojos. Hoy llevo dentro de mí una vida que, sin haber llegado todavía, ya está transformándolo todo", expresó.

"Comienza una etapa llena de amor, aprendizajes, sueños (...) Mi corazón tiene un motivo más para latir con fuerza y mi vida una razón más para creer en los milagros. Te espero con todo mi amor, mi bebé", escribió.

Instagram @byerirodriguez

Todo sobre Nano Calderón