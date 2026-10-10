Nano Calderón responde cuántos kilos bajó en los últimos meses: Así luce su renovada silueta

10 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Los seguidores de Nano Calderón perciben un cambio físico en el influencer desde que terminó su relación con Rebeca Naranjo hace unos meses.

Así se lo hicieron saber durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde el hijo de Raquel Argandoña aseguró haber perdido una importante cantidad de kilogramos.

El cambio físico de Nano Calderón

"¿Cuántos kilos has bajado desde que estás soltero? Te ves bien, aunque mejor un poco más gor...", fue el planteamiento de un internauta.

"No sé desde cuándo específicamente, pero del peso que tengo memoria hace varios meses vs. el de hoy en día, exactamente 31 kg", respondió Calderón.

Instagram: @nanocalderon97

Más tarde, el creador de contenido publicó una fotografía en la que posaba sin polera frente al espejo de su baño, por lo que se podía apreciar su nueva silueta.

"Estoy en ese punto que no sé si tomarme en serio el gym o mandar todo a la m..., comer, tomar y ser feliz ayudando al estrés", escribió sobre la imagen.

Instagram: @nanocalderon97

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