"Hablaba desde la soberbia": El mea culpa de Naya Fácil por sus polémicas de los últimos meses

27 oct. 2026 - 17:15 hrs.

La influencer Naya Fácil ha sido protagonista de más de una polémica durante los últimos años, las cuales le han valido duras críticas por parte de sus seguidores.

Consciente de sus equivocaciones, la joven decidió realizar un mea culpa respecto a sus acciones y comentarios, las cuales podrían haber influido en la imagen que actualmente tienen de ella.

Naya Fácil reflexiona sobre sus polémicas

A través de sus historias de Instagram, Naya señaló que le han llegado múltiples videos donde hablan de su vida por "tantas cosas en las cuales me he equivocado".

Instagram @naya_facil

"Por culpa de esas equivocaciones, o esos errores que dije, como que les di el pie a que mucha gente se aprovechara de eso, hablara de más", sostuvo.

Posteriormente, recalcó que "el tiempo no se puede retroceder, ni uno puede cambiar sus dichos, así que solo queda mostrar de aquí para adelante cómo soy".

En esa misma línea, reconoció haberse equivocado, y comentó que en esa época "tenía tanta rabia en las redes sociales o a las personas y decía tantas cosas que nada que ver".

Por último, Naya Fácil señaló que "en un momento de mi vida hacía un contenido hablando como desde… no sé, desde la soberbia, ¿saben qué? No ocupaba bien el tono".

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