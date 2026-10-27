"Te quiero conmigo hasta los 120": La romántica dedicatoria de Rosario Bravo a su esposo en su aniversario

27 oct. 2026 - 15:30 hrs.

Rosario Bravo y Carlos Caorsi celebraron su séptimo aniversario de bodas este lunes 26 de octubre, fecha que inspiró a la podcaster a reflexionar sobre la solidez de su matrimonio a pesar de los obstáculos.

Cuando se casaron en 2019, la enfermera tenía 29 años y el cardiólogo, 57. Esta brecha de 34 años generó dudas y constantes críticas que siguen en la actualidad.

La presentadora habló al respecto en un post de Instagram en el que dedicó un amoroso mensaje para su esposo.

Dedicatoria de Rosario Bravo a Carlos Caorsi en su aniversario

"Muchos tenían algo que decir, que la diferencia de edad, que no iba a funcionar, ¡y aquí estamos 7 años después!", expresó Rosario Bravo junto a un compendio de postales de sus momentos con su marido y su hijo Salvatore, de seis años.

Instagram @rosario.la.bravo

"Amar es así, acompañarse cuando la vida se pone cuesta arriba y disfrutarse cuando llega la calma. Gracias por estos 7 años, te elegiría mil veces sabiendo lo difícil que iba a ser", le dijo a su esposo.

"Contigo encontré la paz y el amor que me había costado tanto encontrar, te amo profundamente", agregó, para luego revelar un deseo. ¡Si el ser humano más longevo vivió 119 años, yo te quiero conmigo hasta los 120! Feliz aniversario", dijo.

"Gracias por estar ahí en los momentos difíciles", respondió Caorsi en la caja de comentarios. Solo un par de días antes, el médico había publicado un mensaje por sus ocho años de relación con la influencer.

"El camino de amor que abrimos día a día es algo que recordaremos siempre y será lo que llene el alma nuestra y de nuestra familia", escribió en Instagram.

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