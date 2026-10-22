"Hay gente muy tóxica detrás del celular": Rosario Bravo denuncia a una internauta luego de tres años de acoso

22 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En las publicaciones de Rosario Bravo en Instagram es frecuente encontrar críticas en su contra, así como burlas por la diferencia de edad entre ella y su esposo, Carlos Caorsi.

La podcaster suele tomarse un tiempo para responder a los mensajes de sus fans, aunque en ocasiones también reacciona con ironía a los comentarios negativos de sus detractores.

Sin embargo, una usuaria llevó al límite a la reconocida enfermera, quien decidió denunciarla ante la mencionada red social luego de casi tres años de constantes ataques.

Denuncia de Rosario Bravo a usuaria en Instagram

Rosario Bravo conversó con Las Últimas Noticias (LUN) sobre su denuncia contra la internauta que desde el año 2023 le escribe mensajes como "patita gorda", "bruja", "sácate el pijama" y "compulsiva, me caes como el loli".

Para la conductora de "En el ojo", no es suficiente "hacerse la tonta y bloquear" a la usuaria. "No está resultando, porque cada vez son más y hay que pararlos", dijo.

Instagram @rosario.la.bravo

Antes de reportar a esta persona en la plataforma, Bravo le llegó a responder varias veces. "Le puse algo así como: ¿No te parece un poco patológico seguirme y escribirme cosas pesadas persistentemente? Porque si te caigo mal, por último, no me sigas", dijo.

"La bloqueé y la reporté por acoso en Instagram (...) Porque es una acosadora, básicamente: son tres años. Es muy persistente y encuentro que no se le da el valor que esto tiene. Es bullying", enfatizó.

"Instagram tiene un tiempo para evaluar la situación y, mientras más gente reporta, se van sumando antecedentes", explicó.

Bravo insistió en la importancia de denunciar estos casos, que pueden afectar a usuarios más vulnerables. "Yo soy adulta, tengo criterio formado, pero debe haber niñas que también reciben mensajes pesados persistentemente y para ellas puede ser súper duro. Me gusta que la gente empiece a identificar que eso es acoso", apuntó.

"Encuentro que esta gente que se dedica a escribir cosas pesadas a personas conocidas tiene una conducta que hay que visibilizar. Hay gente muy tóxica escondida detrás del celular, que siente que nunca la van a ver o que puede hacer cualquier cosa", lamentó.

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