"Karim Loem Butte": Blondon Boys sacan carcajadas junto a periodista de Mucho Gusto en Teletón 2026
Durante la madrugada de este sábado, los Blondon Boys llegaron al Teatro Teletón para presentar una divertida rutina de humor.
El icónico dúo, integrado por Claudio Moreno y Rodrigo Villegas, invitó a Karim Butte a subir al escenario para anunciar una donación, a quien bautizaron como "Karim LoemButte".
Tras esto, los Blondon Boys le preguntaron: "Queríamos preguntarte si tú ¿Eres o no eres?", a lo que Butte respondió: "Soy… soy Melosodiano".
Finalmente, el dúo humorístico le consultó: "Tú trabajas con alguien muy conocido. José Neme ¿Tú con el señor Neme ser pareja?", ante lo que el periodista contestó: "Televisiva", desatando nuevas carcajadas entre los presentes.
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
Nombre: Fundación Teletón.
RUT: 71.238.300-3.
Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
Email: miaporte@teleton.cl.
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