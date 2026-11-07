"Karim Loem Butte": Blondon Boys sacan carcajadas junto a periodista de Mucho Gusto en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 03:21 hrs.

Durante la madrugada de este sábado, los Blondon Boys llegaron al Teatro Teletón para presentar una divertida rutina de humor.

El icónico dúo, integrado por Claudio Moreno y Rodrigo Villegas, invitó a Karim Butte a subir al escenario para anunciar una donación, a quien bautizaron como "Karim LoemButte".

Tras esto, los Blondon Boys le preguntaron: "Queríamos preguntarte si tú ¿Eres o no eres?", a lo que Butte respondió: "Soy… soy Melosodiano".

Finalmente, el dúo humorístico le consultó: "Tú trabajas con alguien muy conocido. José Neme ¿Tú con el señor Neme ser pareja?", ante lo que el periodista contestó: "Televisiva", desatando nuevas carcajadas entre los presentes.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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