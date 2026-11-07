Noche de Pijamas: Darynka Marcic, Eskarcita y Gustavo Huerta se lucen en la pasarela del Teatro Teletón
Este viernes comenzó la Teletón 2026, una cruzada solidaria que reúne historias de esfuerzo y superación con el objetivo de seguir apoyando a miles de familias.
Cerca de las 3:17 horas de este sábado comenzó la sección Noche de Pijamas, en la que diversas figuras de la televisión y de internet desfilaron por el escenario del Teatro Teletón.
Entre los participantes estuvieron los periodistas de Mega Darynka Marcic y Gustavo Huerta, además de Eskarcita, animadora del React de Volverías con tu Ex? 2, quienes se lucieron en la pasarela.
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
Nombre: Fundación Teletón.
RUT: 71.238.300-3.
Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
Email: miaporte@teleton.cl.
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