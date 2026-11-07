Noche de Pijamas: Darynka Marcic, Eskarcita y Gustavo Huerta se lucen en la pasarela del Teatro Teletón

07 nov. 2026 - 03:53 hrs.

Este viernes comenzó la Teletón 2026, una cruzada solidaria que reúne historias de esfuerzo y superación con el objetivo de seguir apoyando a miles de familias.

Cerca de las 3:17 horas de este sábado comenzó la sección Noche de Pijamas, en la que diversas figuras de la televisión y de internet desfilaron por el escenario del Teatro Teletón.

Entre los participantes estuvieron los periodistas de Mega Darynka Marcic y Gustavo Huerta, además de Eskarcita, animadora del React de Volverías con tu Ex? 2, quienes se lucieron en la pasarela.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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