El afectuoso saludo de Pops a su madre que se vio empañado por su distancia: "Hoy me duele no estar..."

11 nov. 2026 - 18:50 hrs.

Paloma Fiuza, también conocida como Pops, envió un especial y sentido mensaje para su madre, quien celebraba una fecha muy importante para ella.

Precisamente, la madre de la bailarina brasileña está de cumpleaños y Pops no dejó pasar la oportunidad para festejar ante todos a su progenitora, mujer con la que ha pasado todo tipo de aventuras y que es esencial para su vida.

Por lo mismo, la brasileña optó por ocupar sus redes sociales, dejando evidencia del mensaje para su madre.

Pops envía afectuoso saludo a su madre

"¡Mamá, feliz cumpleaños y feliz aniversario!", escribió en primera instancia Pops, quien se hiciera conocida en nuestro país por sus constantes participaciones en Mekano.

Asimismo, agregó: "Hoy quiero recordarte lo afortunada y bendecida que soy por tenerte en mi vida. Le agradezco a Dios todos los días por regalarme una madre como tú, una mujer incondicional que siempre estuvo a mi lado, en las buenas y en las malas, que nunca dejó de apoyarme y que siempre ha sido mi mayor ejemplo".

Esto no quedó ahí, ya que Pops afirmó que "si hoy soy quien soy, si he llegado hasta donde estoy y si he podido cumplir tantos sueños, es en gran parte gracias a ti. Gracias por tus consejos, por tu apoyo, por tus enseñanzas, por creer en mí incluso cuando las cosas no eran fáciles y por estar siempre ahí".

"Hoy me duele no poder estar cerquita de ti para abrazarte, llenarte de besos y celebrar juntas este día tan especial. Pero quiero que sepas que te llevo conmigo siempre y que, aunque hoy nos separen algunos kilómetros, muy pronto estaremos juntitas nuevamente", puntualizó, y es que estar lejos de ella es uno de sus dolores más grandes.

Sin embargo, cerró su mensaje con una perspectiva más positiva: "Gracias por ser mi mamá, mi ejemplo, mi apoyo incondicional y una de las personas más importantes de mi vida. Te amo con todo mi corazón, mamá. Qué afortunada soy de ser tu hija".

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