¿Te gustan los autos? El Copec RallyMobil lo vives este domingo por Mega 2

11 nov. 2026 - 18:30 hrs.

Este domingo 15 de noviembre, Mega 2 llevará a las pantallas toda la emoción del Copec RallyMobil 2026 con la transmisión en vivo y exclusiva del Mobil 1 Power Stage, la última prueba especial de la séptima fecha del campeonato nacional.

La competencia se desarrollará durante este fin de semana en Quirihue, Región de Ñuble, localidad que recibirá una nueva fecha del principal campeonato de rally del país.

¡Mega 2 transmitirá toda la adrenalina del PowerStage!

El momento decisivo llegará este domingo con el Mobil 1 Power Stage, tramo que pondrá a prueba a los binomios en los últimos kilómetros de competencia y que entregará puntos adicionales a los tres mejores tiempos de cada categoría.

Desde las 15:30 horas de este domingo 15 de noviembre podrás ver el tramo por las pantallas de Mega 2.

La especial El Pajonal 3 contempla un recorrido de 8,14 kilómetros y tiene programado el paso del primer vehículo a las 15:39 horas.

Así, Mega 2 invita a todos los fanáticos del automovilismo a disfrutar de la adrenalina, velocidad y emoción del rally nacional, con la transmisión del Mobil 1 Power Stage este domingo 15 de noviembre.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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