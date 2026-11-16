Alanna tendrá nueva compañía: Melina Noto celebra el embarazo de su amiga Camilísima

16 nov. 2026 - 12:50 hrs.

La modelo y presentadora argentina Melina Noto no escondió la felicidad que siente en este preciso instante luego de que su amiga, la periodista Camila Campos, anunciara su embarazo.

Y es que hace poco más de un año, fue Meli quien cumplió aquel sueño tras convertirse en la madre de Alanna en compañía de Pangal Andrade, su pareja desde hace más de cinco años.

Por lo mismo, la argentina sabe que esta situación es muy importante para Camila, quien ha manifestado en muchas ocasiones que tenía las intenciones de ser madre.

La felicidad de Meli Noto por su amiga

"Se viene amiguit@ para Alanna, demasiado feliz, amiga", escribió Melina tras repostear la publicación de Cami, también conocida como Camilisima, en redes sociales.

La periodista también recibió felicitaciones de distintas figuras del espectáculo.

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Entre estas, se pudo leer a Carla Jara, Aylén Milla, Daniela Aránguiz, Daniela Nicolás, Eugenia Lemos, Luis Sandoval y mucho más, entregando el mejor de sus deseos para Camila.

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