17 nov. 2026 - 18:15 hrs.

Los rumores en el mundo del espectáculo vuelan más rápido que las palabras y el último "cahuín" de la farándula era que Camila Andrade había terminado su relación y, por ende, sus planes de matrimonio.

Y es que los portales de noticia, tanto en la web como en redes sociales, hicieron festín de esta noticia, destacando que Andrade había iniciado su relación hace tan solo unos meses, pero la modelo no había desmentido ni confirmado lo que se comentaba.

Es por esto que, con una publicación en sus historias de Instagram, Camila Andrade se desperfiló de este rumor y dejó un mensaje claro.

Camila Andrade aclara su estatus actual

Precisamente, muchos mencionaron que Camila había terminado su relación con Jorge Yungue y que los planes de boda también fueron cancelados.

Sin embargo, esto fue desmentido por la propia modelo, quien compartió una foto de ella, tomada por el propio Jorge, en algún restaurante capitalino.

De inmediato, la oriunda de Concepción reposteó la fotografía y etiquetó a su pareja, añadiendo el emoji de "silencio" y un corazón.

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