"Siempre fuiste falso": Hermana de Paloma Mami publicó furioso mensaje contra expareja de la cantante
Una fuerte polémica se desató en el género urbano luego de que el cantante puertorriqueño Roa hiciera una referencia a su antigua relación con Paloma Mami en una nueva canción junto a Anuel AA. La situación sumó un nuevo capítulo después de que Sofía Castillo, hermana de la artista chilena, publicara un duro descargo en redes sociales dirigido al intérprete.
El conflicto comenzó a tomar forma con el lanzamiento de Tal vez un ignorante fui, colaboración incluida en el álbum Real Hasta la Muerte 2, donde Roa aludió directamente a su expareja con la frase: "¿Qué sería de mi vida si Paloma no se fuera?".
La referencia no pasó inadvertida y provocó la reacción de Sofía, quien utilizó sus historias de Instagram para cuestionar al cantante y exigirle que dejara de mencionar a su hermana.
El duro descargo de la hermana de Paloma Mami contra Roa
En una extensa publicación en sus historias de Instagram, Castillo le reprochó al puertorriqueño que siguiera haciendo alusión a Paloma Mami, pese a que, según afirmó, la relación terminó hace tres años.
"Siempre fuiste FALSO. Y algo que yo supe desde la primera vez que te conocí. Nunca me equivoqué contigo. Si alguna vez toleré tu presencia o compartí algún espacio contigo, fue ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE porque era la única manera de poder estar cerca de mi hermana", escribió.
Uno de los puntos más fuertes de su publicación llegó cuando lo acusó de continuar buscando y acosando a Paloma Mami, incluso después de que la relación terminara.Ir a la siguiente nota
"Después de que ella te ghosteó hasta el punto de no retorno, y aún así sigues? Sigues usando su nombre, sigues buscándola, acosándola, llegando incluso a stalkearla y acosarla en persona el otro día literal", manifestó.
Finalmente, Castillo cerró su descargo con una tajante petición dirigida al cantante: "LEAVE MY SISTERS NAME OUT OF YOUR MOUTH. PERMANENTLY", exigiéndole que dejara de mencionar a su hermana de manera definitiva.
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