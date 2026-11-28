28 nov. 2026 - 18:41 hrs.

Giuliana Sotela, la primera esposa del extenista chileno Marcelo Ríos, reapareció en redes sociales con una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram y que muestran parte de sus actividades durante noviembre.

La costarricense publicó un carrusel de imágenes donde apareció posando y disfrutando de distintos panoramas, entre ellos salidas a discotecas y paseos navegando por el mar.

"Noviembre… mucho de todo y un poco de magia", escribió en la descripción de la publicación, que rápidamente recibió numerosos comentarios de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giuliana Sotela (@giulianasotela)

"BELLÍSIMA ESTÚPENDA", "Linda!", "Preciosa" y "Guapa", fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

¿Quién es Giuliana Sotela, la primera esposa de Marcelo Ríos?

Giuliana Sotela nació en Costa Rica el 12 de junio de 1983. Es hija de Alexandra Acuña y Mario Sotela, un empresario costarricense vinculado a los medios de comunicación.

Su historia con Marcelo Ríos comenzó en 1998, cuando ella tenía 16 años y el extenista chileno, 21. Ambos se conocieron mientras residían en el rancho del reconocido entrenador de tenis Nick Bollettieri, donde Giuliana también buscaba desarrollar su interés por este deporte.

En un comienzo, los padres de la joven se opusieron a la relación, pero el romance continuó y, después de que ella cumpliera 17 años, contrajeron matrimonio en una lujosa ceremonia.

En 2001 nació Constanza Ríos, la única hija de la pareja. Sin embargo, posteriormente se separaron y Giuliana regresó a Costa Rica junto a la pequeña. Actualmente, la costarricense se desempeña como empresaria.

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