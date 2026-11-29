29 nov. 2026 - 18:01 hrs.

Un cambio en el calendario deberán considerar los fanáticos de Mon Laferte que esperan asistir a su próximo concierto en Chile.

La venta de entradas para el espectáculo que ofrecerá en el Estadio Nacional fue aplazada y comenzará dos días después de lo anunciado inicialmente.

La información fue comunicada por la productora Bizarro Live Entertainment a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló que la venta general se realizará este miércoles 2 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, mediante Ticketmaster Chile.

En un comienzo, el proceso estaba previsto para este lunes 30 de noviembre. Sin embargo, la organización anunció la modificación de última hora y entregó una nueva fecha para que los seguidores de la cantante puedan adquirir sus tickets para el Femme Fatale Tour, concierto que se realizará el sábado 1 de mayo de 2027.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bizarro Live Entertainment (@bizarrolivecl)

Hasta el momento, la productora no ha entregado detalles sobre los motivos que llevaron a reprogramar la venta. Tampoco se han informado los precios de las entradas ni las ubicaciones disponibles en el recinto.

Todo sobre Entretenimiento