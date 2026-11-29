Revisa cuándo será: Reprograman venta de entradas para concierto de Mon Laferte en el Estadio Nacional
Un cambio en el calendario deberán considerar los fanáticos de Mon Laferte que esperan asistir a su próximo concierto en Chile.
La venta de entradas para el espectáculo que ofrecerá en el Estadio Nacional fue aplazada y comenzará dos días después de lo anunciado inicialmente.
La información fue comunicada por la productora Bizarro Live Entertainment a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló que la venta general se realizará este miércoles 2 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, mediante Ticketmaster Chile.
En un comienzo, el proceso estaba previsto para este lunes 30 de noviembre. Sin embargo, la organización anunció la modificación de última hora y entregó una nueva fecha para que los seguidores de la cantante puedan adquirir sus tickets para el Femme Fatale Tour, concierto que se realizará el sábado 1 de mayo de 2027.
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Hasta el momento, la productora no ha entregado detalles sobre los motivos que llevaron a reprogramar la venta. Tampoco se han informado los precios de las entradas ni las ubicaciones disponibles en el recinto.
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