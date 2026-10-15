Mega lidera las nominaciones en los Premios PRODU 2026 y destaca entre los grupos de Iberoamérica

15 oct. 2026 - 13:12 hrs.

Mega se posiciona como el canal chileno con más nominaciones en los Premios PRODU 2026, con un total de 14 producciones finalistas y 12 nominaciones para sus rostros en las categorías de actuación y conducción. El reconocimiento llega en una edición especial que celebra los 10 años de estos galardones dedicados a la industria audiovisual en español.

A nivel internacional, Megamedia se ubica entre los tres grupos de televisión abierta de Iberoamérica con más producciones finalistas, detrás de Televisa-Univision, de México, y Globo, de Brasil. De esta manera, supera en número de producciones nominadas a destacados referentes regionales como Atresmedia, Caracol, TV Azteca y Telemundo.

Las nominaciones abarcan una amplia variedad de géneros, desde ficción hasta entretenimiento, reality, eventos en vivo y prensa. Entre las producciones finalistas figuran las teleseries “El jardín de Olivia”, “Reunión de superados” y “Aguas de oro”, además de programas como “Detrás del muro”, “Coliseo”, “Mucho gusto” y “Carmen Gloria, fuerte y claro”.

La lista también incluye grandes eventos como el Festival de Viña del Mar 2026 y Miss Universo Chile 2026, junto a “Meganoticias Alerta” en la categoría de noticiero vespertino. En cuanto a los rostros, destacan las nominaciones de Daniela Ramírez, Mario Horton, Alejandro Trejo y Álvaro Rudolphy, además de figuras como María José Quintanilla, Karen Doggenweiler, José Antonio Neme, Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

En su décimo aniversario, los Premios PRODU contemplan más de 100 categorías y cuentan con la evaluación de más de 800 especialistas de la industria audiovisual y publicitaria. Las nominaciones de Mega reflejan la presencia de sus producciones y talentos en distintas áreas de la televisión, en una edición que reúne a destacados exponentes de la industria iberoamericana.

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