29 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Ignacia Michelson se regaló a sí misma unas tranquilas y renovadoras vacaciones en la paradisíaca ciudad de Tulum, en México, y ya compartió sus primeras postales de este destino.

"Uno siempre vuelve donde fue feliz", escribió la modelo e influencer en su cuenta de Instagram, donde publicó unas sensuales fotos de ella en traje de baño.

¿Cómo es el bikini que lució Ignacia Michelson en Tulum?

Para disfrutar de una velada en la piscina, Ignacia Michelson usó un favorecedor y elegante bikini negro, adornado en la parte superior con una flor a tono y en la parte inferior con detalles metálicos.

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En las imágenes, se la ve posar de manera relajada al borde de la alberca y rodeada de vegetación tropical.

La exchica reality, además, reveló en la descripción de su post que visitó Tulum con el fin de participar en una sesión de temazcal, oficiada por un chamán local.

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