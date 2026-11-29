29 nov. 2026 - 19:00 hrs.

El cantante Juan David Rodríguez perdió la paciencia frente a las críticas que ha recibido por su apariencia física y decidió responder públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un video y una extensa publicación para explicar el motivo de su delgadez.

En el registro audiovisual, el artista agradeció a quienes le han entregado apoyo y compañía en medio de este difícil momento. Sin embargo, también apuntó contra las personas que han cuestionado su aspecto y aseguró que enfrenta una enfermedad desde hace más de 20 años.

"Una enfermedad yo la asumí hace más de 20 años, y no soy como tú o como tu esposa o tu amigo o como tú o como tú misma o tu esposo, no sé, que apunta con el dedo para disfrazar su mentira, obvio", expresó.

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Juan David Rodríguez respondió a sus críticos y explicó su estado de salud

En el mismo video, Rodríguez hizo especial énfasis en que los comentarios no involucren a su familia y manifestó su molestia frente a quienes han realizado críticas personales. "No se metan con mis hijos, dejen de ser estúpidos", sentenció.

Posteriormente, publicó un mensaje en el que confirmó que está a la espera de una intervención quirúrgica y volvió a referirse a los cuestionamientos por su físico. "Estoy muy delgado porque estoy a la espera de una intervención quirúrgica", explicó.

Además, compartió una imagen de un informe de colonoscopia realizado en el Hospital Clínico Universidad de Chile, cuyo diagnóstico indica una fístula colovesical y enfermedad diverticular.

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