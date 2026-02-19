El jueves 26 de febrero: ¿Quiénes se presentan la quinta noche del Festival de Viña del Mar 2026?

19 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Mega transmitirá la 65° edición del Festival de Viña del Mar, esperado evento del verano que contará con una oferta artística amplia para todos los gustos.

El certamen será desde el domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero. Cada día los artistas y los humoristas traerán un show distinto y único que no te puedes perder.

Artistas que se presentarán la noche del jueves 26

La jornada del jueves 26 partirá con la chilena Mon Laferte, artista que fusiona el pop, rock, cumbia y folklor, pisará por segunda vez el escenario de la Quinta Vergara.

La humorista chilena Piare con P debutará en el festival más famoso de Latinoamérica y será la encargada de las risas la quinta noche.

Para cerrar la noche, el artista puertorriqueño ícono de la música urbana Yandel vuelve a la Quinta Vergara, esta vez con una propuesta distinta donde fusionará sus grandes éxitos con una orquesta sinfónica en vivo.

