Fanático de Pet Shop Boys se tatuó el nombre del grupo: "Acá están los reyes del tecno pop"

El periodista de Mega, Roberto Saa, entrevistaba a diversas personas en el sector del reloj de Flores de Viña del Mar, cuando apareció un fanático del grupo Pet Shop Boys.

Y es que el hombre se declaró un incondicional del dúo británico, el que se presentará el día lunes, en la segunda jornada del festival latino más grande del mundo.

 

Emoción y tatuaje

“Llevó 40 años siguiendo a Pet Shop Boys. He visto cuatro conciertos y ahora es el quinto, donde siempre los quise ver: En el Festival de Viña”, dijo feliz.

Acto seguido, se destacó su polera, alusiva a la agrupación, momento en el que el fan se subió la manga de su camiseta y mostró el tatuaje que se hizo de Pet Shop Boys.

“Acá estarán los reyes del tecno pop”, añadió, quien le agradeció visiblemente emocionado a su hija que le regaló la entrada para verlos en la Quinta Vergara.

 

