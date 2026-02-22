Fanático de Pet Shop Boys se tatuó el nombre del grupo: "Acá están los reyes del tecno pop"
El periodista de Mega, Roberto Saa, entrevistaba a diversas personas en el sector del reloj de Flores de Viña del Mar, cuando apareció un fanático del grupo Pet Shop Boys.
Y es que el hombre se declaró un incondicional del dúo británico, el que se presentará el día lunes, en la segunda jornada del festival latino más grande del mundo.
Emoción y tatuaje
“Llevó 40 años siguiendo a Pet Shop Boys. He visto cuatro conciertos y ahora es el quinto, donde siempre los quise ver: En el Festival de Viña”, dijo feliz.
Acto seguido, se destacó su polera, alusiva a la agrupación, momento en el que el fan se subió la manga de su camiseta y mostró el tatuaje que se hizo de Pet Shop Boys.
“Acá estarán los reyes del tecno pop”, añadió, quien le agradeció visiblemente emocionado a su hija que le regaló la entrada para verlos en la Quinta Vergara.
Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".
Leer más de