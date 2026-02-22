Se presenta esta noche en la Quinta Vergara: Matteo Bocelli fue a misa este domingo

22 feb. 2026 - 15:05 hrs.

El cantante italiano, Matteo Bocelli, sorprendió a todo el mundo esta jornada, al acudir a una iglesia de Viña del Mar para participar en una misa.

Y es que el artista europeo lo hizo en la misma jornada en que se presentará en el Festival Internacional de la Canción, en su versión 2026.

Bocelli llegó hasta la Parroquia San Miguel de Viña del Mar (Capuchinos), donde escuchó la homilía.

Cabe consignar que Matteo cerrará la jornada inaugural del Festival, tras las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer y las respectivas competencias.