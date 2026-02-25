"Tenía miedo que me bajaran del escenario": Mon Laferte recuerda presión mediática en su debut en Viña

25 feb. 2026 - 16:35 hrs.

Mon Laferte se presentará por tercera vez en el Festival de Viña del Mar, alzándose como uno de los platos fuertes de esta edición del certamen.

En la tradicional conferencia de prensa previa al show, la artista nacional abordó la presión mediática que enfrentó en su debut en 2017, donde se le cuestionó por radicarse en México.

Mon Laferte sincera sus nervios antes de Viña

"En ese momento estaba con mucho miedo, yo sentía que mi público iba a ir (...) pero estaba muy nerviosa porque en ese momento existía como esta cosa de que 'no, es que ella se fue del país, entonces como que reniega de Chile'", indicó.

Mon Laferte reconoció que "yo sentía esa presión y eso me ponía nerviosa, decía 'capaz que la gente se crea esto de que casi que odio a Chile y me vayan a bajar del escenario'".

Afirmó que todavía hay personas que sienten aquello, lo que "me da mucha tristeza. Que alguien sea migrante no tiene que ver con que ame o no ame a su país".

Por último, manifestó sentir nervios por volver a Viña, "donde están todos tus amigos, tus compañeros de la escuela, la mamá, la tía. Ahora siento que van a venir todos mis amigos de la básica y eso también me da como nervios".

