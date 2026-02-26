Elegancia, tabaco y gloria: Así celebró Emanuel Noir su triunfo en la cuarta noche del Festival de Viña 2026

26 feb. 2026 - 08:30 hrs.

Un show que prendió la fiesta y puso a bailar a una Quinta Vergara que se quedó hasta el final del show. Así culminó la cuarta noche del Festival de Viña 2026 y Ke Personajes fueron los responsables.

El vocalista de la banda de cumbia argentina, Emanuel Noir, no solo cumplió un sueño al ser parte de esta edición del festival, sino que superó las expectativas del público que se quedó con ganas de más.

Un capítulo histórico en su carrera

Desde el momento en que fueron invitados al Festival, Ke Personajes prometió un show soñado que, según escribieron en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación, manifestaron desde 2024 y planearon durante meses. Una presentación llena de éxitos musicales que marca un hito importante en la historia de la banda.

"Cuando Dios dice ‘sí’, no hay puerta que quede cerrada. Lo declaramos en 2024 y Viña nos abre sus brazos en 2026", se lee en la descripción de un video donde recuerdan que hace dos años, les regalaron un souvenir con forma de Gaviota de Oro.

El registro fue publicado previo a su exitoso debut en Viña y agradecieron a su público chileno por hacer esto posible. "Cuando la fe y el trabajo van de la mano, los sueños se cumplen. Gracias a nuestros fans chilenos por su apoyo incondicional, por creer en nosotros y hacerlo posible", concluyeron.

El vocalista de la agrupación, no pudo ocultar su emoción y publicó varios videos en sus historias de Instagram donde presume orgulloso los galardones que recibió anoche.

Recientemente, cerró el capítulo de Viña 2026, con un post donde se le ve como un verdadero jefe, celebrando al mejor estilo de El Padrino, con un tabaco fino, admirando las Gaviotas de Plata y Oro. "Si me extrañas, búscame en las canciones que te enseñé", escribió.

