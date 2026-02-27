Presentado por: LATAM

Estas fueron las solicitudes que realizó Paulo Londra para su show en el Festival de Viña 2026

Agencia Uno

Ya llegamos a la noche final del Festival de Viña 2026 y durante esta jornada tendremos la oportunidad de ver el show de Paulo Londra.

El artista argentino llega a la Quinta Vergara luego de una larga pausa musical y promete realizar un show espectacular y con grandes éxitos.

Algunas de las canciones que podría tocar el cantante de 27 años serían "Tal vez", "Adán y Eva", "Por eso vine", "Nena Maldición", entre muchas otras.

¿Cuáles fueron las exigencias de Paulo Londra?

Si bien, Paulo Londra será el encargado de abrir la última jornada, él y su equipo llegarán algunas horas antes, por lo que hizo una serie de solicitudes para tener en su camarín.

Para dejar el nerviosismo de lado, el cantante solicitó un PlayStation, para poder jugar con los integrantes de su producción.

Con respecto a la alimentación, el intérprete pidió el clásico mate argentino y pan de masa madre.

