¡Encendieron al público! Pablo Chill-E sorprendió al invitar a Julianno Sosa a cantar "Dale tu kolin" en Viña

Uno de los shows más esperados del Festival de Viña 2026 era el de Pablo Chill-E, artista que se subió por primera vez al escenario de la Quinta Vergara.

El artista sorprendió con una puesta en escena bastante particular y fiel a su estilo urbano, sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando invitó a subir a Julianno Sosa.

Ambos reconocidos cantantes urbanos se pusieron de inmediato en sintonía e interpretaron "Dale tu kolin", haciendo bailar a todo el público.

