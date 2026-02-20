Un kilómetro de glamour: Gala de Viña 2026 promete revolucionar la alfombra roja con inéditas cámaras

20 feb. 2026 - 10:15 hrs.

Es la alfombra roja más grande, glamorosa y esperada de Chile. Hablamos de la Gala de Viña del Mar 2026.

Corría el año 2011 y, por primera vez, una de las ceremonias que le da el vamos a la semana festivalera se transmitía por televisión. De ese momento han pasado exactos 15 años.

Este 2025, el espacio de encuentro más importante de nuestro país estará renovado y con más sorpresas que nunca, las que repasamos en la siguiente nota.

Mega

Las sorpresas de la Gala de Viña 2026

Carlos Valencia, director general de la Gala de Viña 2026, reveló en Mucho Gusto que en esta ocasión serán 147 invitados que desfilarán por cerca de un kilómetro de alfombra roja.

Asimismo, se implementarán 23 cámaras y, si antes veíamos uñas, anillos y accesorios de los invitados, este año podremos ver los zapatos. Y es que la Shoes Cam se estrenará durante la noche, pero no será lo único, puesto que también estará la codiciada Glambot.

Todo sobre Gala Viña