¿Podría recibirla? Mauricio Correa afirma que Kramer merece la Gaviota de Platino en Viña 2026

22 feb. 2026 - 20:05 hrs.

Este domingo en el programa Only Viña, Mauricio Correa sorprendió al asegurar que Stefan Kramer merece recibir la Gaviota de Platino en el Festival de Viña 2026.

El exdirector televisivo no escatimó en elogios para el humorista, destacando su talento y trayectoria sobre el escenario viñamarino.

"Yo lo primero que voy a decir de Kramer es que yo creo que es único en el mundo, tú dijiste Latinoamérica, yo creo único en el mundo", afirmó.

Correa profundizó en su postura y agregó: "Sí creo que en el mundo es único, no hay otro como él. El talento es desbordante, siendo desbordante y creo que debiera llevar Gaviota de Platino, pero lamentablemente no se la van a dar porque no cumple con uno de los requisitos, que es tener 30 años de trayectoria, porque él actuó 2008, 2018, 2020, esta sería su cuarta vez".

Pese a esa condición reglamentaria, el productor recalcó el estrecho vínculo que el imitador mantiene con el certamen. "Tiene una ligazón con el festival muy amplia, muy fuerte", sostuvo.

Cabe destacar que Stefan Kramer se presentará este domingo 22 de febrero en el Festival de Viña, junto a Gloria Estefan y Matteo Bocelli.

